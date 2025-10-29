Василевский вошел в топ-3 российских вратарей по победам в "регулярках" НХЛ

В активе голкипера "Тампы" 333 победы

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ George Walker IV

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский, выступающий за "Тампу", вошел в тройку лидеров по числу выигранных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских вратарей.

Победа в гостевой игре над "Нэшвиллом" (5:2) стала для Василевского 333-й в турнире. Он сравнялся по этому показателю с олимпийским чемпионом 1992 года Николаем Хабибулиным. Больше побед в регулярных чемпионатах НХЛ среди российских голкиперов одержали только двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский из "Флориды" (434) и Евгений Набоков (353), уже завершивший профессиональную карьеру.

Василевскому 31 год, он был выбран "Тампой" под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. Вместе с командой голкипер дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), по разу стал обладателем наград "Везина трофи" (2019, лучший вратарь сезона) и "Конн Смайт трофи" (2021, самый ценный игрок плей-офф). Россиянин пять раз принимал участие в Матчах звезд НХЛ (2018-2020, 2022, 2023).