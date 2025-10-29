Овечкин рассказал, от чего будет зависеть решение о завершении карьеры
ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин примет решение о завершении карьеры исходя из своего состояния здоровья. Об этом он заявил в интервью телеканалу ESPN.
"Думаю, [это решение] больше всего [зависит] от здоровья. Когда я закончу, я смогу играть в футбол со своими детьми или кататься с ними на коньках, - сказал он. - Сейчас я хочу просто получать энергию от болельщиков и наслаждаться каждым моментом".
Овечкину 40 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году "Вашингтон" с россиянином в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 899 заброшенных шайб.