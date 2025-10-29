Гомельский считает, что Голдин не сыграет в НБА в этом сезоне

Перед сезоном баскетболист подписал контракт с "Майами"

Баскетболист "Майами" Владислав Голдин © AP Photo/ Marta Lavandier

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россияне Владислав Голдин и Виктор Лахин еще не дотягивают по уровню мастерства до игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поэтому их появления в этом сезоне в матчах лиги не стоит ожидать. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион СССР комментатор Владимир Гомельский.

"Пока они не дотягивают по уровню мастерства. В этом году Голдин и Лахин не сыграют в НБА, и это нормально. По этому поводу не стоит расстраиваться, но и радоваться нечему", - сказал Гомельский.

Перед стартом сезона Голдин подписал контракт с "Майами", а Лахин - с действующим чемпионом "Оклахомой". В НБА за "Бруклин" выступает Егор Демин, который уже провел за команду три матча в лиге.