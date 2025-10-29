В "Воднике" заявили, что погасят долги по зарплате за сентябрь и октябрь

На данный момент разрабатывается комплекс мероприятий по финансовому обеспечению команды до конца текущего года

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Задолженность по зарплате перед игроками и тренерами клуба по хоккею с мячом "Водник" за сентябрь и октябрь будет погашена. Об этом ТАСС сообщил директор архангельского клуба Роман Клобуков.

Ранее источник сообщил ТАСС, что вопрос по финансированию "Водника" до конца сезона-2025/26 решен положительно. Чемпионат Суперлиги по хоккею с мячом стартует 12 ноября, в турнире примут участие 12 команд.

"В текущем году финансирование команды Суперлиги "Водник" идет за счет привлечения средств из бюджета Архангельской области и внебюджетных источников. Средства для приобретения экипировки, необходимого инвентаря, проведение тренировочных мероприятий, а также участия во всероссийских соревнованиях аккумулирует руководство ГАУ АО "Водник", - сказал Клобуков. - На этой неделе перед игроками и тренерами команды будет погашена задолженность по зарплате за сентябрь-октябрь 2025 года. На данный момент разрабатывается комплекс мероприятий по финансовому обеспечению команды до конца текущего года".

Ранее на портале Sports.ru вышел материал, в котором говорится о задержках по зарплате в "Воднике" игрокам, тренерам и обслуживающему персоналу. При этом нет средств, чтобы выплатить зарплату с сентября по декабрь.