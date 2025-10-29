Третьяк похвалил хоккеиста Морозова за признание вины в употреблении кокаина

Игрок "Спартака" был отстранен от команды

Хоккеист "Спартака" Иван Морозов © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеиста "Спартака" Ивана Морозова можно только похвалить за то, что он не побоялся признать вину в нарушении антидопинговых правил. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Во вторник 25-летний Морозов, отстраненный от тренировок и игр, в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) признался в употреблении кокаина, а также принес извинения клубу, тренерскому штабу, команде и болельщикам "Спартака".

"Вернется ли Морозов в хоккей? Это зависит от него. Но то, что он признал свою вину, - это очень важно, - сказал Третьяк. - Мало людей, которые не ошибаются, и если он признал эту ошибку, готов ее искупить на ледовой площадке, то значит он молодец".

О нахождении запрещенного вещества в допинг-пробе Морозова, которая была сдана во время Кубка мэра Москвы в августе, было объявлено 16 сентября.

Морозов выступает за "Спартак" с 2023 года. Ранее в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он был игроком петербургского СКА и "Сочи". Также он играл за фарм-клуб "Вегаса" "Хендерсон", выступающий в Американской хоккейной лиге. В 4 играх КХЛ текущего сезона нападающий забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Морозов в 64 играх набрал 50 очков (19 голов + 31 передача), в плей-офф на его счету 12 (5+7) очков в 12 матчах.