Под своим флагом. Как российский футбол покоряет Аргентину

2 ноября "Депортиво Москва" стартует в шестом по значимости дивизионе чемпионата Аргентины. Президент клуба Антон Нефедечев рассказал ТАСС о том, как появилась идея его создания, о составе, а также проблемах из-за привязанности к России

"Депортиво Москва" появился в 2024 году, с того момента команда провела несколько товарищеских матчей, чем даже смогла привлечь некоторых местных болельщиков. 2 ноября команда дебютирует в региональной лиге Ассоциации футбола Аргентины (AFA) — шестом по значимости дивизионе страны. Как сообщил ТАСС президент коллектива Антон Нефедечев, клуб не успел заявиться в Promotional Amateur League (параллельный турнир региональной лиги), из-за чего домашние матчи команде придется проводить в 63 км от Буэнос-Айреса — в муниципалитете Эскобар.

Всего в турнире примут участие 14 команд. Соревнование пройдет в два круга по системе "осень — весна". Для повышения в классе нужно занять либо 1-е место, которое гарантирует участие в плей-офф другого соревнования за повышение, либо от 2-го до 12-го, но в таком случае "Депортиво Москва" сыграет в локальном плей-офф за участие в отдельном турнире, в котором можно перейти в дивизион сильнее. Две команды от каждой региональной лиги примут участие в местном Кубке Аргентины, победитель которого сможет сыграть в следующем сезоне в четвертом по значимости дивизионе чемпионата страны.

Нефедечев также рассказал о сложностях повышения в классе. "Выиграть Promotional Amateur League не всегда достаточно для этого, — сообщил он ТАСС. — В целом это напоминает какой-то КВН в Сочи. Когда ты победитель лиги, но собирается комиссия, она тебя оценивает, насколько известная команда, сколько болельщиков и так далее. Комиссия решает, достойна ли команда выступать или нет".

Бюджет в $150–200 тыс. на сезон

Нефедечев рассказал, что идея создать российский клуб в Аргентине произошла спонтанно. В Буэнос-Айресе он познакомился с бывшим футболистом "Москвы" Романом Федоровым. После изучения местных клубов Нефедечев и Федоров заметили, что в чемпионатах Аргентины присутствуют команды разных национальных сообществ: Испании, Италии, Армении. После этого появилось желание создать клуб, чтобы представлять Россию. По словам Нефедечева, поначалу бюджет был очень маленький, но после заявки в региональную лигу и местного изменения курса он увеличился.

В совет директоров, помимо Нефедечева и главного тренера Федорова, входят бывшие футболисты "Москвы", "Ростова" и "Терека" (ныне "Ахмат) Эктор Бракамонте, Алексей Калачев и Дмитрий Галкин. Бюджет клуба составлен из личных денег выше представленных людей. "Нас пять человек, которые за свой счет содержат клуб. Как мы считали, на сезон команда нам обойдется от $150 тыс. до $200 тыс., — сказал Нефедечев. — Такая вилка, потому что у нас открылась академия, там тренируются дети от двух лет, все они русские. Есть женская команда, которая полностью из россиянок состоит. Просто чтобы девочки играли в футбол, чтобы понимали, что за игра. Зарплаты мы не имеем права платить футболистам до Примеры С. Но у них есть премиальные, $50 за игру".

Состав основной команды "Депортиво Москва" состоит из российских футболистов и русскоговорящих игроков. "Помимо этого, в команде много молодых русскоговорящих футболистов, которые в Аргентину попали в 15–16 лет. Есть два русских брата, которые родились в Англии, но сейчас выступают у нас в резервной команде, — отметил Нефедечев. — Россияне есть тоже, например, Виктор Михайлов начинал путь в академии "Балтики", в 15 лет попал в Аргентину, тренируется сейчас в резервной команде".

Основатель "Депортиво Москва" не считает клуб командой мигрантов. "Я не понимаю, откуда пошло название "команда мигрантов". Я никогда никому не говорил о нас как о мигрантах, — сказал Нефедечев. — Для меня это в первую очередь возможность реализовать международный проект и представить Россию на международной арене. Наш тренер Роман сейчас в Москве, команду готовят его ассистенты Мауро и Стефано. Ребята-футболисты оказались тут по разным причинам и обстоятельствам, это касается не только игроков основного состава. Если брать резерв и молодежную команду, то там ребята вообще ничего не решали".

"Их родители приехали сюда, взяли детей с собой. Есть более старшие ребята, как Павел Степанов, он выпускник академии "Локомотива", ему 26 лет, для него это возможность по второму кругу попробовать попасть в профессиональный футбол. Потому что в низших дивизионах Аргентины это сделать гораздо проще", — добавил президент клуба.

Задачи и местное сопротивление

У клуба "Депортиво Москва" несколько задач. Первая — культурная. Футболисты должны достойно и правильно представлять Россию в Аргентине и в целом в Латинской Америке. По словам Нефедечева, клуб за первый год хорошо справился с такой задачей. Это показывает большая группа аргентинских болельщиков, появившаяся у клуба, они же стали интересоваться русской культурой, кухней, музыкой и языком. Нефедечев рассказал, что клуб начал делать предзаказы игровых футболок с изображением храма Василия Блаженного, раскупила их именно аргентинская аудитория.

"Наша основная культурная задача — формировать правильный образ нашей страны за границей. Не тот, который навязывается в СМИ. А показать, что Россия — большая красивая страна с культурой и историей. Со спортивными традициями. У нас многие игроки узнали, кто такой Лев Яшин, что он был одним из лучших вратарей мира, — сказал Нефедечев. — Спортивная составляющая тоже есть, конечно. Мы хотим развивать молодых российских и латиноамериканских игроков, адаптировать их за счет уроков русского языка в Русском доме, за счет знакомства с нашей культурой. Чтобы впоследствии они могли приехать и трудоустроиться в России и странах СНГ. Чтобы их время на адаптацию минимально сократилось".

Также Нефедечев рассказал о проблемах из-за национальности команды. "Проблемы были, мы из-за них потеряли много времени. Есть некое предвзятое отношение, которое здесь, видимо, транслируется через определенные СМИ. Потому что нам сказали, что процедура лицензирования займет три-четыре месяца, по факту же она растянулась на семь месяцев. Когда мы спрашивали в AFA, с чем связана задержка, то нам сказали, что у нас 90% учредителей россияне. "Это как бы не есть хорошо, это надо дополнительно проверять", — ответили".

"Когда мы поняли, какой бюджет и деньги нужно искать на сезон, у нас возникли проблемы с поиском спонсоров. Потому что, как нам намекнули, вы команда, которая аффилирована с Россией, у нас флаг России на форме, есть орел. Мы не скрываем пророссийские позиции, если бы мы так активно этого не делали, тогда бы было меньше проблем со спонсорством", — добавил Нефедечев.

Также основатель "Депортиво Москва" сообщил, что клуб не стал идти на поводу аргентинских местных футбольных органов и отказываться от российской символики. "У нас ничего не поменялось, было бы странно что-то менять. У нас изначально при создании клуба были столпы, которыми мы не были готовы жертвовать. Есть куча команд с российскими владельцами. У армянской команды есть свой алфавит на форме, но при этом ни одного армянина в составе, — сказал Нефедечев. — У нас, помимо национальной идентичности, которая должна всегда отражаться в нашем дизайне логотипа, формы, в креативной политике, должны быть русские игроки в системе клуба и на поле. Поэтому отказываться от этого активного педалирования ради спонсоров неправильно, даже не было разговоров об этом".

Боевая готовность

Нефедечев считает, что в "Депортиво Москва" собрался сильный состав, а подготовка к сезону прошла в нормальном режиме. По его словам, клубу будет интересно проверить себя на уровне региональной лиги. За год существования команда провела товарищеские матчи с разными соперниками, но все они не выступали в этой лиге. "Состав, которым располагаем сейчас, достаточно боеспособный, чтобы решать задачу как минимум занять второе место, чтобы получить максимально выгодный посев. Мы точно должны участвовать в борьбе за плей-офф".

Основатель "Депортиво Москва" мечтает успешно представлять Россию в Аргентине. С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. "Я не знаю, сколько продлятся санкции к спорту в России, но если вдруг, не дай бог, мы попадем в Кубок Либертадорес раньше, чем российский футбол обратно вернут к турнирам, то это тоже будет очень крутым и достойным достижением, — заключил Нефедечев.

Роман Шлуинский