WADA начало операцию по выявлению информаторов в деле китайских пловцов

Операция носит название "Прокол" и проводится с согласия президента WADA Витольда Баньки и гендиректора организации Оливье Ниггли

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проводит операцию по поиску информаторов, передававших сведения о предполагаемых случаях применения допинга в Китае. Об этом сообщает германский телеканал ARD.

Операция носит название "Прокол" и проводится с согласия президента WADA Витольда Баньки и гендиректора организации Оливье Ниггли. По информации телеканала, WADA обращалось к различным антидопинговым организациям с просьбой раскрыть детали, которые могли бы помочь агентству с выявлением информаторов.

Дело 23 китайских пловцов расследуется с апреля 2024 года. Перед Олимпиадой в Токио, которая прошла в 2021 году, их пробы дали положительный результат на триметазидин. WADA не стало наказывать спортсменов, потому что не смогло опровергнуть информацию о непреднамеренности попадания запрещенного вещества.

Это дело стало основанием для конфликта между WADA и Антидопинговым агентством США (USADA). Массовое попадание запрещенного вещества в организм пловцов WADA объяснило загрязнением на кухне отеля, где национальная команда проживала во время тренировочного сбора. USADA обвиняет WADA в сокрытии дела, о котором стало известно из публикации в СМИ, непоследовательности, учитывая схожесть истории с допинговым делом российской фигуристки Камилы Валиевой, и призывает к реформированию организации.

В январе 2025 года Управление национальной политики по контролю за оборотом наркотиков США (ONDCP) приняло решение удержать выплату взноса WADA. Организация отказалась выплатить взнос в размере $3,6 млн из-за ситуации с допинг-пробами китайских пловцов. В WADA заявили, что отказ США от выплаты взноса повлечет за собой автоматическое исключение представителей страны из исполкома и совета учредителей организации. В USADA отметили, что отказ выплатить взнос не повлияет на участие спортсменов в международных соревнованиях. В июне стало известно, что сенатор штата Теннесси Марша Блэкберн намерена обсудить с администрацией президента страны Дональда Трампа законопроект, позволяющий приостанавливать выплаты WADA.