Хоккеист Панарин может перейти в "Каролину"

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" в текущем сезоне НХЛ забросил две шайбы и отдал пять голевых передач

Артемий Панарин © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин может перейти в "Каролину". Об этом сообщил журналист Франк Серавалли на своей странице в соцсети Х.

"Артемий Панарин может стать игроком "Каролины", нужно заострить на нем внимание. Мы знаем, что "Каролина" хочет играть агрессивно. Если "Рейнджерс" останутся в самом низу турнирной таблицы, может, "Каролина" сможет убедить Панарина перейти к ним. Думаю, это был бы отличный вариант", - сказал Серавалли.

Панарину 33 года, в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он забросил две шайбы и отдал пять голевых передач в 11 играх. Всего в НХЛ у россиянина 304 гола и 573 передачи в 763 играх. В НХЛ Панарин ранее выступал за "Чикаго" и "Коламбус", в России был игроком подмосковного "Витязя", казанского "Ак Барса" и петербургского СКА, с которым в 2015 году стал обладателем Кубка Гагарина. Вместе со сборной России нападающий один раз выиграл серебро (2015) и дважды бронзу (2016, 2017) чемпионатов мира.