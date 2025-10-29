Баскетболиста "Далласа" задержали в аэропорту с марихуаной

В клубе отказались от комментариев по задержанию Брэндона Уильямса

Защитник "Далласа" Брэндон Уильямс © Candice Ward/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас" Брэндон Уильямс был задержан в аэропорту Далласа (штат Техас, США) и обвинен в попытке пронести через службу безопасности 36 грамм марихуаны. Об этом сообщает портал DLLS.

Представители "Далласа" в ответ на запрос DLLS отказались от комментариев. Портал сообщает, что задержание произошло несмотря на изменение позиция НБА в отношении каннабиса. В 2023 году мариахуана была исключена из программы тестирования на наркотики.

Ранее стало известно об аресте главного тренера "Портленда" Чонси Биллапса и игрока "Майами" Терри Розье по делу о незаконных азартных играх.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в двух матчах НБА, не набрав очков.