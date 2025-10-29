Михайлов: Овечкин всегда может постоять за себя и партнеров в матчах НХЛ

Хоккеист "Вашингтона" принял участие в потасовке в матче с "Далласом"

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина никогда нельзя было назвать драчуном, но постоять за себя и одноклубника на льду он в состоянии. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

В прошедшей 29 октября игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Далласа" (0:1) Овечкин принял участие в потасовке в третьем периоде. Судьи разняли игроков обеих команд и никого не удалили по итогам потасовки.

"Тут неуместно говорить, что он поступил как капитан. Он поступил как игрок, который увидел, как против его товарища неправильно был применен тот или иной прием. И он выступил в поддержку своего партнера. Александр не драчун, но всегда мог постоять за себя и за товарища", - сказал Михайлов.

Наибольшее количество силовых приемов за карьеру в регулярных чемпионатах Овечкин провел в сезоне-2014/15 (259) - 3,1 силовых приема за матч.