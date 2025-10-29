"Серик Беледиеспор" объявил об уходе тренера Юрана

Специалист возглавлял команду с 1 июля

Сергей Юран

СТАМБУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб "Серик Беледиеспор" расторг контракт с главным тренером Сергеем Юраном. Об сообщает пресс-служба клуба.

О назначении Юрана стало известно 1 июля. Контракт с тренером был рассчитан на один сезон. "Серик Беледиеспор" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Турции и занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Юрану 56 лет. До Турции его последним местом работы был "Пари Нижний Новгород", который он покинул в апреле 2024 года. Прежде Юран работал в тренерском штабе московского "Спартака", возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику", армянский клуб "Мика", красногорский "Зоркий", "СКА-Хабаровск" и подмосковные "Химки".

В середине июня владельцем "Серик Беледиеспор" стал бывший инвестор обанкротившегося футбольного клуба "Химки" Туфан Садыгов. В клубе выступают россияне Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий, Илья Берковский. 24 октября стало известно, что игроки клуба не приходят на тренировки из-за невыплаты зарплат. Как сообщало издание Lider Antalya, футболисты, которым не платят на протяжении восьми недель, намерены дождаться выплат до ноября, после чего планируют отправить клубу уведомления о расторжении контрактов.