ФСБР решит вопрос с главным тренером сборной по греко-римской борьбе в ноябре

В сентябре в отставку подал Гоги Когуашвили, который возглавлял команду с 2006 года

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) решит вопрос с назначением главного тренера сборной по греко-римской борьбе на ноябрьском исполкоме организации. Об этом журналистам сообщил президент организации Михаил Мамиашвили.

После чемпионата мира, который проходил в хорватском Загребе, главный тренер команды Гоги Когуашвили подал в отставку. Он возглавлял команду почти 20 лет.

"В ноябре исполком поставит все точки. Он пройдет после Совета при президенте, после форума "Россия - спортивная держава". Думаю, этот исполком даст ответы на многие вопросы, в том числе относительно тренерских кадров в греко-римской борьбе, - сообщил Мамиашвили. - Мы консультируемся с нынешним главным тренером, Гоги Мурмановичем".

"Он в сложнейшее время возглавил команду. Два чемпионата Европы мы до этого проиграли, и тогда тоже раздавались голоса, - напомнил Мамиашвили. - Но мы не стали идти по простому пути, искать крайнего. Мы усилились за счет решения многих вопросов, и команда состоялась. Как результат - мы сформировались, и у нас родились выдающиеся атлеты".

Когуашвили возглавлял команду с 2006 года. Под руководством специалиста сборная завоевала 15 наград Олимпийских игр, 56 медалей чемпионатов мира, 90 медалей чемпионатов Европы. На прошедшем в сентябре в Загребе чемпионате мира сборная России по греко-римской борьбе завоевала серебряную и две бронзовые медали.