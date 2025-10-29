Футболист "Реала" Винисиус извинился за свое поведение в матче с "Барселоной"

Нападающий эмоционально отреагировал на решение главного тренера о его замене

МАДРИД, 29 октября. /ТАСС/. Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус извинился перед болельщиками команды, игроками, тренерами и руководством клуба за свое поведение в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу против "Барселоны". Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

26 октября "Реал" дома обыграл "Барселону" (2:1), Винисиус был заменен на 72-й минуте. По информации DAZN, Винисиус эмоционально отреагировал на это решение и заявил главному тренеру команды Хаби Алонсо о желании покинуть клуб.

"Сегодня я хочу извиниться перед всеми болельщиками "Реала" за свою реакцию, когда меня заменили в матче с "Барселоной". Как я уже сделал лично во время сегодняшней тренировки, я хочу еще раз извиниться перед своими товарищами по команде, клубом и президентом. Иногда страсть берет верх; я всегда хочу побеждать и помогать своей команде, моя конкурентоспособная натура проистекает из любви к этому клубу и всему, что он олицетворяет. Я обещаю продолжать бороться каждую секунду на благо "Реала", как я это делал с первого дня", - написал Винисиус.

Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего за "Реал" бразилец провел 335 матчей, забил 111 голов и отдал 87 голевых передач. Также он провел 43 игры за сборную Бразилии, забив восемь голов и отдав семь голевых передач.