Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Париже после снятия Димитрова

В следующем раунде российский теннисист сыграет с победителем встречи между итальянцами Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего

Даниил Медведев © Ibrahim Ezzat via Reuters Connect

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев автоматически вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже после снятия болгарина Григора Димитрова. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"К сожалению, Григор Димитров снялся с одиночного разряда", - сообщила пресс-служба соревнований. В третьем круге Медведев сыграет с победителем матча между итальянцами Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP, на его счету 21 титул под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Димитрову 34 года, он занимает 38-е место в рейтинге ATP. Болгарин выиграл 9 титулов под эгидой организации В 2017 году теннисист стал победителем Итогового турнира ATP. Димитров трижды доходил до полуфинала на турнирах Большого шлема - на Уимблдоне (2014), Открытых чемпионатах Австралии (2017) и США (2019).

Соревнование в Париже относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев.