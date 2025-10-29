Федор Конюхов примет участие в форуме "Россия - спортивная держава"

Форум состоится в Самаре с 5 по 7 ноября

Редакция сайта ТАСС

Федор Конюхов © Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Известный путешественник, художник, писатель Федор Конюхов примет участие в деловой программе международного форума "Россия - спортивная держава". Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса.

Также в число участников форума вошли генеральный директор главного управления по спорту Бахрейна Абдулрахман Садик Аскар, министр спорта Венесуэлы Франклин Амилка Кардильо Ромеро, президент федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин, председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, сенатор Российской Федерации, трехкратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин.

"Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Самаре станет не только площадкой для обсуждения актуальных вопросов всестороннего развития спорта в стране, но и рабочим инструментом, направленным на решение и постановку новых задач для достижения национальных целей развития России. Представленная деловая программа отражает в себе приоритеты для дальнейшего успешного развития отрасли, налаживания диалога на международном уровне и укрепления позиций России в качестве спортивной державы", - заявил ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков.

Отмечается, что Российская премьер-лига (РПЛ) представит стратегию развития до 2030 года. В сессии "Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030" примут участие президент РПЛ Александр Алаев, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев, исполнительный директор петербургского "Зенита" Максим Погорелов, генеральный директор московского "Локомотива" Владимир Леонченко.

Форум состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.