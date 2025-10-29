Боксер Пакьяо заявил, что реванш с Мэйуэзером не будет выставочным

Филиппинец подтвердил переговоры о поединке в 2026 году

Мэнни Пакьяо © Harry How/ Getty Images

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бой-реванш между бывшими чемпионами мира по боксу филиппинцем Мэнни Пакьяо и американцем Флойдом Мэйуэзером - младшим не будет выставочным. Об этом Пакьяо заявил ТАСС.

"Мы ведем переговоры о реальном бое на 2026 год. Это будет настоящий реванш, а не выставочный поединок", - сказал Пакьяо.

Мэйуэзер-младший победил Пакьяо в 2015 году решением судей.

Пакьяо 46 лет. На его счету 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 3 ничьих. Мэйуэзеру-младшему 48 лет. В его активе 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения.