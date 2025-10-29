Боксер Пакьяо высоко оценил свою физическую форму в 46 лет

По словам бывшего чемпиона мира, он готов вернуться на ринг

Мэнни Пакьяо © Harry How/ Getty Images

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира Мэнни Пакьяо высоко оценивает свою физическую форму и готов вернуться в бокс. Об этом филиппинец сообщил ТАСС.

Ранее Пакьяо сообщил ТАСС о ведении переговоров о реванше против американца Флойда Мэйуэзера - младшего.

"Форма у меня хорошая, отлично себя чувствую. Готов к возвращению", - сказал Пакьяо.

Пакьяо 46 лет. На его счету 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 3 ничьих.