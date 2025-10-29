Боксер Пакьяо высоко оценил свою физическую форму в 46 лет
Редакция сайта ТАСС
13:39
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира Мэнни Пакьяо высоко оценивает свою физическую форму и готов вернуться в бокс. Об этом филиппинец сообщил ТАСС.
Ранее Пакьяо сообщил ТАСС о ведении переговоров о реванше против американца Флойда Мэйуэзера - младшего.
"Форма у меня хорошая, отлично себя чувствую. Готов к возвращению", - сказал Пакьяо.
Пакьяо 46 лет. На его счету 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 3 ничьих.