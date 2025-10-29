В РФБ надеются, что ситуация с Касаткиным разрешится в лучшую сторону

Ранее Апелляционный суд Франции одобрил экстрадицию баскетболиста в США, которые подозревают его в участии в деятельности хакерской сети

Редакция сайта ТАСС

Даниил Касаткин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок уверен, что ситуация с Даниилом Касаткиным разрешится в лучшую сторону. Об этом Дячок заявил ТАСС.

Апелляционный суд Парижа 29 октября одобрил запрос властей США на экстрадицию российского баскетболиста, задержанного во Франции в конце июня. США подозревают его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Касаткин все обвинения отверг.

"Вне зависимости от принятого решения Даниил является игроков национальной сборной России. Уверен, что все разрешится в лучшую сторону. Знаю, что МИД продолжает заниматься этой проблемой. Хочется пожелать Дане сил и терпения, морально поддерживаем его и всю его семью", - сказал Дячок.