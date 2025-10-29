Мамиашвили ждет схватку на PWL Сефершаева, которого заставили покинуть Хорватию

Турнир Профессиональной борцовской лиги пройдет в Москве 8 ноября

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили с особым интересом ждет схватку на 10-м турнире PWL в Москве борца греко-римского стиля Эмина Сефершаева, который был вынужден покинуть Хорватию перед чемпионатом мира. Об этом он сообщил журналистам.

Турнир Профессиональной борцовской лиги (PWL) пройдет в Москве 8 ноября. Программа разделена на две части. Сначала состоятся матчевые встречи "Россия-Белоруссия" в рамках Кубка сильнейших спортсменов PWL, затем - топовые схватки в рамках Мировой серии PWL. Россиянин Эмин Сефершаев встретится в весовой категории до 55 кг с Эльденизом Азизли из Азербайджана.

"Интересно будет увидеть топовые схватки, когда встретятся, к примеру, олимпийский чемпион Заур Угуев и один из самых на сегодня перспективных уже призеров чемпионата мира, один из лидеров мировой борьбы из Азербайджана (Нураддин Новрузов - прим. ТАСС). Интересно будет посмотреть на наших американских коллег, которые впервые с начала определенных событий присутствуют. Олимпийская чемпионка японка Юи Сусаки будет представлена на данном мероприятии", - сказал Мамиашвили.

"Особенно интересно, конечно, посмотреть встречу Сефершаева с четырехкратным чемпионом мира из Азербайджана. Эмин остался несломленным после практически полусуток, проведенных в застенках в кандалах в центре "цивилизованной Европы". Тем не менее дух, желание побеждать не сломить, он будет сражаться с не менее достойным соперником".

Сефершаев из-за проблем с визой был вынужден покинуть Загреб, где должен был принять участие в чемпионате мира. Он прилетел в столицу Хорватии, прошел процедуру аккредитации, уехал в гостиницу, откуда был доставлен в участок. Затем был доставлен в сопровождении полиции к границе с Сербией, откуда вылетел в Россию. Соревнования проходили с 13 по 21 сентября.