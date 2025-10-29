Футболисту "Рубина" Швецу диагностировали разрыв крестообразной связки

Полузащитник получил тяжелую травму во время тренировки в Казани

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Футболисту казанского "Рубина" Антону Швецу диагностировали разрыв крестообразной связки. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Наш полузащитник получил тяжелую травму во время тренировки в Казани. В ближайшее время игрок будет прооперирован и начнет восстановление", - говорится в заявлении пресс-службы "Рубина".

Швецу 32 года, футболист перешел в "Рубин" в текущем сезоне в статусе свободного агента. За казанцев он провел две игры в разных турнирах, отметившись одной голевой передачей.

"Рубин" после 13 туров набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.