"Ак Барс" обновил клубный рекорд, продлив победную серию в КХЛ до 11 матчей

Казанцы забросили четыре безответные шайбы "Металлургу"

Вратарь Александр Смолин ("Металлург") и Григорий Денисенко ("Ак Барс")

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 4:0 победил магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 8 785 зрителей.

Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (31-я минута), Радэль Замалтдинов (32) и Илья Карпухин (45 и 59).

"Ак Барс" продлил победную серию до 11 матчей, улучшив клубный рекорд в КХЛ. Прежнее достижение из 10 выигранных встреч подряд было установлено в сезоне-2020/21 под руководством Дмитрия Квартальнова. Последнее поражение на данный момент казанский клуб потерпел 29 сентября на выезде во встрече с екатеринбургским "Автомобилистом" (1:4).

"Металлург" проиграл лишь второй гостевой матч в нынешнем сезоне из девяти. До этого на чужом льду команда уступила только нижнекамскому "Нефтехимику" (3:5) 23 октября.

Между собой "Ак Барс" и "Металлург" сыграли по ходу текущего регулярного чемпионата уже в четвертый раз. Первые два матча выиграл магнитогорский клуб (4:3 Б, 6:3), третий - казанская команда (4:3). На счету "Ак Барса" и "Металлурга" по одной домашней и гостевой победе в очном противостоянии нынешнего сезона.

"Металлург" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 32 очками после 21 матча. "Ак Барс" занимает 2-е место, набрав 31 очко в 21 игре. В следующем матче "Металлург" примет китайский "Шанхай Дрэгонс" 3 ноября. "Ак Барс" 1 ноября сыграет дома против тольяттинской "Лады".