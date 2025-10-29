Гол хоккеиста Савикова в дебютном матче за СКА помог обыграть "Сибирь"

Петербургский клуб объявил о переходе защитника 27 октября, выменяв права на 22-летнего игрока у "Спартака"

Редакция сайта ТАСС

Игроки СКА © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 обыграл новосибирскую "Сибирь" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 104 зрителей.

У победителей шайбы забросили Матвей Короткий (5-я минута), Егор Савиков (36) и Сергей Плотников (41). В составе проигравших голы забили Владимир Ткачев (8) и Иван Чехович (59).

Для Савикова прошедший матч стал первым за СКА. Петербургский клуб объявил о переходе защитника 27 октября, выменяв права на 22-летнего игрока у московского "Спартака". Хоккеист подписал контракт с петербургским клубом трехлетний контракт.

"Сибирь" потерпела пятое поражение подряд. Команда не знает побед с 14 октября, когда на выезде переиграла казахстанский "Барыс" (4:3 Б). После этого "Сибирь" на своем льду проиграла казанскому "Ак Барсу" (1:4), магнитогорскому "Металлургу" (1:2 ОТ), уфимскому "Салавату Юлаеву" (2:5) и челябинскому "Трактору" (3:4 ОТ).

СКА занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции с 20 очками после 19 матчей. "Сибирь" идет на последней, 11-й позиции Восточной конференции, имея на счету 16 очков по итогам 19 встреч. В следующем матче СКА сыграет в гостях против ярославского "Локомотива" 31 октября. "Сибирь" в этот день встретится на выезде с екатеринбургским "Автомобилистом".