Кириленко: около 70 баскетбольных арен появилось в России за последние 5 лет

В Российской федерации баскетбола помогают возводить такие объекты, насколько это возможно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Около 70 спортивных объектов, предназначенных для баскетбола, появилось в России за последние пять лет, в Российской федерации баскетбола (РФБ) помогают возводить такие объекты, насколько это возможно. Об этом ТАСС рассказал президент организации Андрей Кириленко.

"Строительство новых объектов зависит от ресурсов, и РФБ не может взять на себя задачу [строительства объектов], это, наверное, главная задача Министерства спорта РФ, а у нас есть достаточно сжатые ресурсы. Я считаю, что инфраструктура - это один из важнейших моментов, поэтому мы на своем уровне строим ее, насколько можем. За последние пять лет 70 новых объектов появилось, но такие объекты, как "УГМК-Арена", нам пока не по карману", - сказал он.

В матче за Суперкубок России среди женских команд, который прошел на "УГМК-Арене" в Екатеринбурге, местный УГМК обыграл оренбургскую "Надежду" со счетом 83:81. "На мой взгляд, "УГМК-Арена" - одна из лучших, если не лучшая арена на сегодняшний день для баскетбола у нас в стране. Я здесь второй раз, великолепная атмосфера, и когда такая атмосфера и такие условия есть, по-другому играется. Мы увидели сегодня, как девушки из Оренбурга навязали сумасшедшую борьбу и были близки к победе", - поделился Кириленко эмоциями от игры.

"УГМК-Арена" строилась с 2019 года, в эксплуатацию здание сдали 28 декабря 2024 года, ее площадь составляет почти 100 тыс. квадратных метров, высота внутреннего пространства - 27 метров. Здание занимает территорию в пять гектаров, имеет эллипсовидную форму и сетчатый металлический каркас медного оттенка снаружи. Дворец во время соревнований вмещает 12 тыс. зрителей, а во время концертных мероприятий - 15 тыс.