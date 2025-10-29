ПСЖ сыграл вничью с "Лорьяном", Сафонов вновь остался в запасе

Встреча завершилась со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

Защитник ПСЖ Нуну Мендеш © Franco Arland/ Getty Images

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Лорьяном" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Франции по футболу.

Счет на 50-й минуте открыл защитник ПСЖ Нуну Мендеш. Спустя минуту равенство восстановил игрок обороны "Лорьяна" Игор Кариока.

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел весь матч на скамейке запасных. В нынешнем сезоне россиянин ни разу не появился на поле в составе парижской команды. В ПСЖ голкипер перешел летом 2024 года. В том сезоне он вместе с командой выиграл Лигу чемпионов, а также чемпионат, кубок и суперкубок страны, проведя 17 матчей в различных турнирах.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 21 очком. "Лорьян" располагается на 16-й позиции, набрав 9 очков.