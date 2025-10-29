Кононов допустил, что салатовая форма может быть фартовой для "Торпедо"

Автозаводцы выступают в форме такого цвета в Кубке России, где вышли в первый этап четвертьфинала "пути регионов"

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Салатовая форма, в которой футболисты "Торпедо" играют в Фонбет - Кубке России, может быть фартовой для команды. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Торпедо" Олег Кононов.

"Торпедо" в серии пенальти обыграло дома в Кубке "Кубань-Холдинг" (1:1, 3:1 - по пенальти) и вышло в первый этап четвертьфинала "пути регионов" Кубка России. Футболисты "Торпедо" все кубковые матчи проводят в салатовой форме.

"Если мы выигрываем, значит, что-то в этом есть", - ответил Кононов на вопрос, приносит ли удачу такая форма в Кубке России.

"Торпедо" занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первая лига). "Каждая победа добавляет уверенности ребятам. Раз есть какой-то результат, значит, мы что-то делаем правильно. И надеюсь, мы выберемся из нынешней ситуации в сезоне", - отметил Кононов.

В следующей стадии Кубка России "Торпедо" сыграет с клубом Мир - Российской премьер-лиги "Балтикой" из Калининграда. "Очень хорошая команда, здорово работает там тренерский штаб. Считаю, Андрей Талалаев сейчас один из лучших тренеров РПЛ. Каким может быть результат, непонятно, так как это футбол, все может быть независимо от лиги. Тот же "Кубань-Холдинг" прошел две крепкие команды ФНЛ. Поэтому мы будем стараться выиграть", - отметил Кононов.