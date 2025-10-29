"Бавария" установила рекорд по победной серии со старта сезона для топ-5 лиг

Победа над "Кёльном" в 1/16 финала Кубка Германии стала для мюнхенцев 14-й с начала сезона во всех турнирах

Редакция сайта ТАСС

Футболисты "Баварии" Луис Диас и Майкл Олисе © Lars Baron/ Getty Images

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Германская "Бавария" превзошла рекорд итальянского "Милана" по продолжительности победной серии среди клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

Победа над "Кёльном" в 1/16 финала Кубка Германии (4:1) стала для "Баварии" 14-й с начала сезона во всех турнирах. Команда выиграла восемь встреч в национальном первенстве, три - в Лиге чемпионов, две - в Кубке Германии и одну - в суперкубке страны. "Милан" победил в 13 стартовых играх сезона-1992/93.

Соперник "Баварии" по 1/8 финала Кубка Германии определится позднее. Действующим победителем турнира является "Штутгарт".