"Кристал Пэлас" разгромил "Ливерпуль" в 1/8 финала Кубка английской лиги

Встреча завершилась со счетом 3:0

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот © Molly Darlington/ Getty Images

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. "Кристал Пэлас" со счетом 3:0 одержал разгромную победу над "Ливерпулем" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги по футболу.

Голы забили Исмаила Сарр (40-я и 45-я минуты) и Йереми Пино (87). "Ливерпуль" завершал встречу вдесятером, поскольку защитник Амара Налло был удален с поля на 79-й минуте.

Команды провели третий матч между собой в нынешнем сезоне. Сначала "Кристал Пэлас" обыграл соперника во встрече за Суперкубок Англии (2:2, 3:2 - после серии пенальти), а затем - на своем поле в чемпионате страны (2:1).

В прошлом сезоне "Ливерпуль" дошел до финала Кубка английской лиги, в котором проиграл "Кристал Пэласу" (1:2). Для лондонского клуба этот трофей стал первым в истории. "Ливерпуль" является рекордсменом по числу титулов Кубка английской лиги - 10.

В других матчах игрового дня "Арсенал" дома победил "Брайтон" (2:0), "Манчестер Сити" в гостях одолел "Суонси" (3:1), "Челси" на выезде справился с "Вулверхэмптоном" (4:3).