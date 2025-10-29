Футболист Головин забил за "Монако" впервые с января

Россиянин отличился дважды в матче с "Нантом", выйдя на замену на 69-й минуте

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Монако" Александр Головин © Clive Mason/ Getty Images

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Российский полузащитник Александр Головин отметился двумя забитыми мячами в составе "Монако" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Франции по футболу против "Нанта".

Головин вышел на поле на 69-й минуте. Первый гол россиянина, забитый спустя 6 минут после выхода на замену, стал победным. Во второй раз футболист отличился на четвертой компенсированной минуте ко второму тайму, установив окончательный счет встречи - 5:3 в пользу "Монако".

В последний раз Головин забивал за "Монако" 25 января в домашнем матче чемпионата Франции против "Ренна" (3:2). После этого игрок провел за команду 11 матчей без результативных действий, получив за этот период несколько повреждений. В нынешнем сезоне футболист провел шесть игр за клуб в различных турнирах.

"Монако" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 20 очками. "Нант" располагается на 15-й позиции, набрав 9 очков. В следующем туре "Монако" примет "Париж" 1 ноября. "Нант" днем позднее сыграет дома против "Меца".