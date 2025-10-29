Маршанд возглавит юниорскую команду вместо тренера, у которого умерла дочь

Джей Пи Маккаллум покинул расположение клуба юниорской лигb провинции Новая Шотландия из-за смерти 10-летней дочери, скончавшейся от рака

Редакция сайта ТАСС

Брэд Маршанд © Carmen Mandato/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли канадский нападающий Брэд Маршанд станет главным тренером команды "Марч энд Миллс Ко Хантерс", которая выступает в юниорской лиге провинции Новая Шотландия среди игроков до 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Маршанд возьмет на себя данные обязанности тренера вместе с экс-хоккеистом "Бостона" и "Лос-Анджелеса" Эндрю Боднарчуком, чтобы заменить на этом посту Джей Пи Маккаллума, который покинул расположение клуба из-за смерти 10-летней дочери, скончавшейся от рака.

Ранее Маршанд покинул расположение "Флориды" по личным обстоятельствам. На счету 37-летнего форварда 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.