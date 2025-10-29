Теннисист Хачанов вышел в третий круг "Мастерса" в Париже

Во втором круге россиянин обыграл бразильца Жуана Фонсеку

Редакция сайта ТАСС

Карен Хачанов © Julian Finney/ Getty Images

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл бразильца Жуана Фонсеку в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Хачанова (10-й номер посева). Следующим соперником россиянина станет победитель матча между австралийцем Алексом де Минауром (6) и канадцем Габриэлем Диалло (без номера посева).

29-летний Хачанов занимает 14-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Фонсеке 19 лет, он располагается на 28-й позиции мирового рейтинга. В его активе 2 титула ATP в одиночном разряде. Бразилец дважды доходил до третьего круга на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции (2025) и на Уимблдоне (2025).

Соревнование в Париже относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев.