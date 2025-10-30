"Российский гол" Проворова помог "Коламбусу" обыграть "Торонто" в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3

Защитник "Коламбуса" Иван Проворов и нападающий Коул Силинджер © AP Photo/ Sue Ogrocki

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Российский защитник "Коламбуса" Иван Проворов забросил шайбу в домашнем матче команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто" с передач соотечественников Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Коламбуса". Россияне организовали третий гол команды на 29-й минуте. Также в составе победителей шайбы забросили Коул Силлинджер (7-я и 34-я минуты), Зак Веренски (12), Данте Фаббро (37) и Матьё Оливье (48). У "Торонто" отличились Самуэль Блэйз (23), Джон Таварес (56) и Николас Робертсон (59).

Проворов забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ, также в его активе две результативные передачи в 10 играх. На счету Воронкова и Марченко по 10 очков (5 голов + 5 результативных пасов) в 10 матчах.

"Коламбус" занимает пятое место в Столичном дивизионе, команда набрала 12 очков после 10 матчей. "Торонто" идет на третьем месте в Атлантическом дивизионе с 11 очками после 11 встреч.

В следующем матче "Коламбус" примет "Сент-Луис" в ночь на 2 ноября по московскому времени, "Торонто" в этот же день на выезде сыграет с "Филадельфией".