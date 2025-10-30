"Бруклин" с Деминым повторил клубный антирекорд в НБА

Команда проиграла в пяти стартовых матчах

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. "Бруклин", в составе которого играет россиянин Егор Демин, проиграл пять стартовых матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), повторив клубный антирекорд.

В ночь на 30 октября "Бруклин" на своем паркете проиграл "Атланте" (112:117), Демин набрал 4 очка и сделал 3 передачи. Самым результативным игроком матча стал форвард "Бруклина" Майкл Портер, набравший 32 очка и сделавший 9 подборов. У "Атланты" больше всего очков набрал Джален Джонсон (23).

В предыдущий раз "Бруклин" проигрывал в пяти стартовых матчах в сезоне-2015/16. Команда из Нью-Йорка занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Атланта" идет десятой, выиграв в двух из пяти встреч нынешнего сезона.

В следующем матче "Бруклин" в ночь на 3 ноября дома сыграет с "Филадельфией", "Атланта" двумя днями ранее в гостях встретится с "Индианой".