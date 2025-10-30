"Фламенго" вышел в финал Кубка Либертадорес

В полуфинале клуб по итогам двух встреч прошел аргентинский "Расинг"

© Marcos Brindicci/ Getty Images

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 октября. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб "Фламенго" в гостях сыграл вничью с аргентинским "Расингом" со счетом 0:0 в ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес.

Первая встреча, которая прошла 23 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу бразильской команды. По итогам двух матчей "Фламенго" вышел в финал, где встретится с победителем противостояния между бразильским "Палмейрасом" и эквадорским "ЛДУ Кито" (первый матч - 0:3).

За "Фламенго" выступают бывшие игроки московского "Динамо" колумбиец Хорхе Карраскаль и уругваец Гильермо Варела.