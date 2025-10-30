Спортсмены РФ в 2026 году планируют выступить более чем в 10 студенческих ЧМ

В июле российские студенты выступили на Универсиаде, где завоевали 16 наград

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены в 2026 году планируют принять участие более чем в 10 студенческих чемпионатах мира. Об этом ТАСС сообщил глава Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Крюков.

"В 2026 году пройдет более 10 чемпионатов мира среди студентов, и мы планируем участие наших спортсменов в этих турнирах, - рассказал Крюков. - Одна из главных задач Российского студенческого спортивного союза - добиться того, чтобы наши спортсмены могли беспрепятственно выезжать на международные старты и доказывать там, что они лучшие. Мы находимся в постоянном контакте с Международной федерацией университетского спорта (FISU), у нас хорошие рабочие отношения".

В июле в Германии состоялась Всемирная летняя универсиада, на которой российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Они завоевали 16 медалей - по 6 золотых и серебряных и 4 бронзовые. Россияне не выступали на подобных соревнованиях с 2019 года.