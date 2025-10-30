Третьяк: с IIHF бессмысленно сейчас обсуждать возвращение россиян

Глава Федерации хоккея России отметил, что представителей организации даже не приглашают на конгресс IIHF

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Обсуждать с Международной федерацией хоккея (IIHF) вопрос возвращения российских команд на международные соревнования в настоящее время бессмысленно. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

20 октября министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях. Позднее сама федерация сообщила, что позднее определится с действиями по допуску россиян.

"Думаю, нам спрашивать у них [IIHF] об этом (о возвращении сборных России на турниры - прим. ТАСС) бесполезно, если нас даже не приглашают на конгрессы, мы только участвуем в них онлайн, - сказал Третьяк. - Нам дали понять, что пока не кончится специальная военная операция, нас не допустят ни при каких вариантах".

В 2022 году совет IIHF принял решение принять рекомендацию Международного олимпийского комитета о недопуске россиян на турниры. Каждый год совет организации собирается для обсуждения вопроса о возможном продлении санкций. Несмотря на неучастие в чемпионатах мира, мужская сборная России занимает сейчас первое место в рейтинге IIHF.