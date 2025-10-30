Монсон готов помочь бойцу UFC Волкову с борьбой

Бывший боец отметил, что знает, как улучшить эти навыки россиянину

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бывший боец смешанного стиля (ММА) и депутат курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон готов потренировать бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова. Об этом Монсон сообщил ТАСС.

Ранее Волков победил бразильца Жаилтона Альмейду. При этом у россиянина возникали проблемы с борьбой.

"Я готов помочь Александру с борьбой, - сказал Монсон. - У меня есть определенные наработки, борьба - моя база. И я понимаю, как сделать лучше и помочь ему с этими навыками".