Рой Джонс не считает, что бой между Пакьяо и Мэйуэзером будет интересным

Ранее Пакьяо сообщил о ведении переговоров по реваншу с Мэйуэзером - младшим

Рой Джонс - младший © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бой-реванш между бывшими чемпионами мира по боксу филиппинцем Мэнни Пакьяо и американцем Флойдом Мэйуэзером - младшим будет не очень интересным. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс - младший.

Ранее Пакьяо сообщил ТАСС о ведении переговоров по проведению реванша с Мэйуэзером - младшим.

"Этот бой будет не самым интересным и захватывающим, - сказал Джонс. - Это громкие имена, которые будут способны привлечь людей за счет шоу. Но выдающимся спортивным противостоянием этот поединок назвать уже мы не сможем".

Мэйуэзер - младший победил Пакьяо в 2015 году решением судей.

Пакьяо 46 лет. На его счету 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 3 ничьих. Мэйуэзеру - младшему 48 лет. В его активе 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения.