Тренер "Бруклина" Фернандес призвал Демина к более агрессивной игре

В матче против "Атланты" россиянин набрал 4 очка и сделал 3 передачи, проведя на площадке 16 минут

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин © Evan Bernstein/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Россиянину Егору Демину нужно играть агрессивнее. Такое мнение высказал главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Жорди Фернандес, комментарий которого приводит газета New York Post.

В ночь на 30 октября "Бруклин" на своем паркете проиграл "Атланте" (112:117). Демин набрал 4 очка и сделал 3 передачи, проведя на площадке 16 минут.

"Мы все понимаем, что он представляет угрозу из-за трехочковой линии, но он не может играть только на этом участке. Я не против, если он будет набирать много трехочковых бросков и результативных передач, но в какой-то момент можно быть более агрессивным, когда соперник превысил лимит фолов? Это правильные шаги. Я не особо переживаю ", - сказал Фернандес.

"Бруклин" проиграл пять стартовых матчей регулярного чемпионата НБА, повторив клубный антирекорд.

26 июня "Бруклин" выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга.