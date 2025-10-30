Монсон заявил о цели заниматься обучением детей в России

Бывший боец смешанного стиля хотел бы передавать опыт подрастающему поколению

Джефф Монсон © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бывший боец смешанного стиля (ММА) и депутат курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон видит своей задачей обучение детей в России. Об этом Монсон рассказал ТАСС.

"Я продолжу открывать школы, обучать детей, - сказал Монсон. - Это одна из основных моих задач. Я хочу делиться своим опытом, передавать его подрастающему поколению. У меня была долгая спортивная карьера, я накопил много знаний, которыми готов делиться".

Монсону 54 года, летом он завершил карьеру в ММА. На счету бойца 60 побед, 26 поражений и 2 ничьих. В 2018 году он получил российское гражданство.