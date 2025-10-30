Блинкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Цзюцзяне

Россиянка в двух сетах победила Анну Бондарь из Венгрии

Редакция сайта ТАСС

Анна Блинкова © AP Photo/ Andy Wong

ШАНХАЙ, 30 октября. /ТАСС/. Россиянка Анна Блинкова обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Цзюцзяне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:5 в пользу россиянки, выступающей на турнире без номера посева. Бондарь была посеяна под 6-м номером. В четвертьфинальном матче Блинкова сыграет с американкой Алисией Паркс (3-й номер посева).

Блинковой 27 лет, она занимает 95-е место в рейтинге WTA. На ее счету один титул под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше третьего круга.

Бондарь 28 лет, она располагается на 74-й строчке мирового рейтинга. Спортсменка не имеет титулов WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Бондарь не проходила дальше второго круга.

Турнир в Цзюцзяне относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 2 ноября. Действующей победительницей турнира является Виктория Голубич из Швейцарии.