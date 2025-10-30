Арбитр Левников назначен на матч РПЛ "Краснодар" - "Спартак"

Встреча пройдет 2 ноября

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Кирилл Левников назначен главным судьей матча 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и московским "Спартаком". Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет 2 ноября в Краснодаре.

В других матчах 14-го тура, которые пройдут с 31 октября по 2 ноября, главными судьями выступят Сергей Карасев (ЦСКА - "Пари НН"), Инал Танашев ("Рубин" - "Динамо" из Москвы), Сергей Чебан ("Динамо" из Махачкалы - "Крылья Советов"), Артем Чистяков ("Зенит" - "Локомотив"), Ян Бобровский ("Ростов" - "Акрон"), Евгений Буланов ("Оренбург" - "Сочи") и Иван Абросимов ("Балтика" - "Ахмат").