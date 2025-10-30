Суд в Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре дела Валиевой в CAS

Суд установил, что значительная часть доводов фигуристки основывается на доказательствах, полученных после вынесения оспариваемого решения

ЖЕНЕВА, 30 октября. /ТАСС/. Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или повторном рассмотрении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В обращении Валиева утверждала, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрыло от стороны защиты фигуристки аргументы, которые могли бы оказать определяющее значение при вынесении вердикта CAS. В качестве доказательства защита Валиевой привела материал агентства Associated Press, утверждающий, что бывший директор антидопинговой лаборатории Лозанны Марсьяль Сожи провел исследование, результаты которого могли подтвердить версию Валиевой о попадании запрещенного вещества в организм спортсменки через десерт, приготовленный ее дедушкой. При этом защита спортсменки утверждает, что так и не смогла получить запрашиваемые документы по исследованию, что, в числе прочего, может свидетельствовать о махинациях с конечными выводами.

Федеральный суд Швейцарии установил, что значительная часть доводов Валиевой основывается на доказательствах, полученных после вынесения оспариваемого решения. Сторона защиты не предоставила никаких подтверждающих документов из доклада Сожи, который выдвигался в качестве неопровержимого доказательства. При этом швейцарский суд подчеркнул, что даже в случае доказанности исследования Сожи, оно все равно не могло бы служить аргументом для пересмотра апелляции, поскольку его выводы в равной степени подтверждают как версию о загрязненном десерте, так и о намеренном употреблении триметазидина за 4-5 дней до допинг-теста, что являлось более вероятным сценарием по версии эксперта.

О деле Валиевой

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.

Позднее Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России с первого места на третье в командном турнире фигуристов. 25 июля CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады.

Первую апелляцию Валиевой Федеральный суд Швейцарии отклонил в октябре 2024 года. В апелляции сторона фигуристки утверждала, что арбитры CAS не имеют компетенции для рассмотрения дела, поскольку спортсменка не давала письменного согласия для начала арбитража. В числе прочего сторона Валиевой увидела нарушения CAS в чрезмерном освещении обстоятельств дела в СМИ и недостаточном внимании к понятию "защищенное лицо" в случае фигуристки, что позволяло бы сократить срок санкций. Федеральный суд Швейцарии отклонил доводы Валиевой, посчитав ряд аргументов неприемлемыми.