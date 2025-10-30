В Подмосковье простились с диктором ЦСКА Плешаковым

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с диктором стадиона "ВЭБ-Арена" Игорем Плешаковым прошла на Николо-Архангельском кладбище. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемонию прощания посетили руководители клуба, футболистки женского ЦСКА, болельщики столичной команды.

"Сегодня мы прощаемся не только с нашим товарищем, большим мастером, хорошим человеком, но и с частичкой прошлого, связанного с командой. Каждая эмоция от побед и горечь от поражений за последние 20 лет были связаны с Игорем. Его голос был связан с искренностью", - сказал на церемонии генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

О смерти Плешакова стало известно 27 октября. Он умер на 57-м году жизни.

Плешаков работал на матчах ПФК ЦСКА более 20 лет. Также он был диктором на домашних играх женского футбольного клуба ЦСКА, московского хоккейного клуба "Динамо" и сборной России.