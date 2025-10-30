Анцелиович: решение по делу Валиевой невозможно изменить

В четверг Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене решения CAS по делу фигуристки

Редакция сайта ТАСС

Камила Валиева © Артем Иванов/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Решение Федерального суда Швейцарии, отклонившего ходатайство о пересмотре дела о нарушениях антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой, окончательное, его невозможно изменить. Об этом ТАСС рассказала юрист Анна Анцелиович.

В четверг в пресс-службе суда сообщили ТАСС, что значительная часть доводов Валиевой основывалась на доказательствах, полученных после вынесения оспариваемого решения.

"Сегодняшнее решение Федерального суда Швейцарии к возвращению Валиевой на соревнования мало имеет отношения, - сказала Анцелиович. - Просто в данном деле поставлена точка, дело закрыто, потому что пойти куда-то еще она не может. Да, есть еще Европейский суд по правам человека, но надо понимать, что даже если этот суд что-то и будет рассматривать, то не дело по существу. Если он вынесет вердикт, что права спортсменки были каким-то образом нарушены, то ей просто будет положена компенсация. Но решения CAS и Федерального суда Швейцарии все равно не будут отменены. Поэтому все, в этом деле поставлена точка, дисквалификация вступила в силу, но она уже у нее истекает".

"Срок дисквалификации фигуристки истекает в конце декабря этого года, а за два месяца до окончания срока дисквалификации она уже может начать тренироваться официально на льду со своим тренером, с другими спортсменами, чтобы потом вернуться к соревнованиям", - отметила Анцелиович.

Валиевой 19 лет. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Валиевой было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Ранее сообщалось, что фигуристка планирует возобновить карьеру в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской.