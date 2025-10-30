ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Тарасова прокомментировала решение по делу Валиевой

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой
11:23

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не ожидала хорошего исхода в деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом Тарасова рассказала ТАСС.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или повторном рассмотрении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

"Почему у такой девочки, которая известна на весь мир, нет самой лучшей защиты? Почему так? Не было ожиданий, что позитивно закончится [дело]. Уже скоро она сможет выступать. Делают с нами все что хотят, а у нас все слабая защита", - сказала Тарасова.

Валиевой 19 лет. 29 января 2024 года CAS дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Фигуристка может официально приступить к тренировкам после 25 октября. Ранее сообщалось, что Валиева планирует возобновить карьеру в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской. 

