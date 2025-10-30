Валиеву обязали возместить более 2 млн руб. по итогам судебных разбирательств

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу фигуристки

Камила Валиева © Михаил Терещенко/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 30 октября. /ТАСС/. Российскую фигуристку Камилу Валиеву обязали возместить судебные издержки, а также выплатить компенсации Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на общую сумму 2,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального суда Швейцарии.

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой. Судебные издержки, которые обязали выплатить Валиеву, составят 7 тыс. швейцарских франков (около 700 тыс. рублей), сумма выплат для ISU и WADA составит по 8 тыс. франков (около 800 тыс. рублей).

Валиевой 19 лет. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Валиевой было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября.