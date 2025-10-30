Теннисист Рублев не сумел выйти в четвертьфинал "Мастерса" в Париже

Россиянин в двух сетах проиграл Бену Шелтону из США

Редакция сайта ТАСС

Андрей Рублев © Clive Brunskill/ Getty Images

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев уступил американцу Бену Шелтону в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу американца, имеющего на турнире 5-й номер посева. Рублев был посеян под 12-м номером. В четвертьфинальном матче Шелтон сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером (2-й номер посева) и аргентинцем Франсиско Черундоло (17).

Рублеву 28 лет, он занимает 17-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Шелтону 23 года, он располагается на 7-й позиции мирового рейтинга. В его активе 3 титула ATP. На турнирах Большого шлема американец дважды доходил до полуфинала - на Открытом чемпионате США (2023) и на Открытом чемпионате Австралии (2025).

Соревнование в Париже относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев.