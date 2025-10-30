Павел Попов решил продать медаль ЧМ по хоккею после гибели сына на СВО

Он был спортивным директором национальной команды на этапах Евротура сезона-2008/09

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший спортивный директор сборной России по хоккею Павел Попов решил продать золотую медаль чемпионата мира 2009 года, чтобы помочь семье своего сына, погибшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом Попов рассказал ТАСС.

29 октября в пресс-службе аукционного дома "Литфонд" объявили о выставлении на аукцион для продажи коллекции спортивных наград, в том числе золотой медали чемпионата мира.

"В сборной России я был спортивным директором, помогал организации соревнований и отвечал за молодых хоккеистов. На чемпионат мира я не поехал, на этой должности я был только на этапах Евротура сезона-2008/09. Вячеслав Быков и Игорь Захаркин (главный тренер сборной России и его помощник - прим. ТАСС) решили, что я год проработал не зря, и после чемпионата мира вручили мне эту медаль", - рассказал Попов.

По словам собеседника агентства, медаль, как и другие награды, он решил продать, в том числе чтобы помочь семье сына, добровольно пошедшего на СВО, награжденного орденом Мужества, медалью "За отвагу" и Георгиевским крестом и погибшего в конце ноября 2024 года. "У меня двое детей, у сына осталось трое детей, брат-инвалид у меня на руках. За те два года и сын у меня погиб, и родители, все навалилось в одно. Награды же с собой в могилу не заберешь, у меня тоже проблемы с сердцем, поэтому решил продать всю коллекцию, а деньги разделить между детьми и внуками. Подарили памятные часы за победу на Евротуре, как и всем в сборной, их, как и награды от ЦСКА, тоже решил продать", - добавил он.