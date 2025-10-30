РПЛ представит новый план развития на форуме "Россия - спортивная держава"

Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября

Редакция сайта ТАСС

© Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) представит стратегию развития на 2026-2030 годы на международном форуме "Россия - спортивная держава". Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса.

Презентацию стратегии развития проведет президент РПЛ Александр Алаев во время сессии "Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030", которая пройдет 5 ноября. Российская премьер-лига впервые примет участие в форуме.

"Впервые в истории стратегия РПЛ сформирована силами самой лиги и клубов, - сказал Алаев. - Если раньше мы привлекали внешних подрядчиков, которые с нуля погружались в футбольный контекст, то теперь управляли процессом самостоятельно. Мы не просто собрали лучшие идеи, мы аккумулировали опыт и экспертизу РПЛ и всех клубов, учли вызовы индустрии и выстроили общий фундамент для роста. Над документом работали более 60 лучших экспертов из всех клубов".

"Бюро исполкома Российского футбольного союза уже утвердило нашу стратегию на заседании в октябре. Теперь на форуме "Россия - спортивная держава" мы представим ее всему спортивному сообществу и публике. Наша цель неизменна - создавать футбольный продукт высшего уровня, который вдохновляет и радует широкую аудиторию, привлекает и развивает лучших футболистов и с которым счастливы ассоциироваться партнеры и спонсоры", - заключил глава РПЛ.

Также в сессии "Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030" примут участие генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев, заместитель председателя правления - исполнительный директор петербургского "Зенита" Максим Погорелов, генеральный директор столичного "Локомотива" Владимир Леонченко.

Форум состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.