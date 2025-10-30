Чернышенко считает роль тренеров ключевой в развитии российского спорта

30 октября в России отмечается День тренера

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Роль тренеров является ключевой в развитии российского спорта, поскольку они помогают раскрывать таланты спортсменов и вкладывают в них всю душу. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого приводит пресс-служба Министерства спорта России.

"Тренеры играют ключевую роль в развитии отечественного спорта, ведь именно они помогают раскрывать таланты юных и взрослых спортсменов, вкладывают всю душу в своих воспитанников и искренне переживают за их результаты, - сказал Чернышенко. - Сегодня в системе подготовки спортивного резерва работают более 88 тыс. тренеров. Особое внимание уделяется привлечению их в регионы. В этом году по поручению президента Владимира Путина стартовала программа "Земский тренер", она помогает детям получать качественную спортивную подготовку вне зависимости от места проживания. Поздравляю всех тренеров нашей страны с праздником, благодарю их за вклад в спортивные достижения России, развитие нашего подрастающего поколения и популяризацию спорта".

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил роль тренеров в том, что Россия является одной из ведущих спортивных держав мира. "Президент России Владимир Путин подчеркивал, что наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. В их основе лежит отечественная тренерская школа, которая традиционно считается одной из сильнейших в мире. Сегодня 2 239 специалистов удостоены звания "Заслуженный тренер России". Задача государства - не только повышать престиж профессии, но и создавать условия для профессионального роста, чтобы тренеры чувствовали поддержку и уверенность в будущем. Министерство спорта России последовательно развивает систему подготовки квалифицированных специалистов, повышая качество образования и обеспечивая отрасль востребованными профессиональными кадрами", - заявил он.

Ранее правительство РФ выделило 2,73 млрд рублей на программу "Земский тренер". Целью проекта является привлечение квалифицированных специалистов для работы в сельской местности и городах с населением до 50 тыс. человек.